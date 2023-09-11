В небо поднимается густой черный дым: один из российских городов снова в огне (видео)

К ликвидации пожара привлекли 46 человек

Череда крупных пожаров в россии продолжается и на сей раз огонь охватил склад в городе Краснодар. В результате возгорания охвачено 700 квадратных метров.

Информация об этом была опубликована в понедельник, 11 сентября, в Telegram-канале Kub Mash. Вместе с тем паблик показал видео, на котором видно, как над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма.

Отмечается, что огненный инцидент случился примерно в 10:50 на складе, который находится в одноэтажном здании на улице Демуса. К месту событий прибыли соответственные службы.

К ликвидации возгорания на складе было привлечено 46 человек, а также задействовано 23 единицы техники. Причина пожара пока остается неизвестной. На данный момент подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Краснодаре случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Краснодарэконефть". Огнем было охвачено порядка 20 квадратных метров. В сети опубликовали множество видео, на которых видно, как густой черный дым начал подниматься вверх над территорией завода. Информации о пострадавших нет.