У небо здіймається густий чорний дим: одне з російських міст знову у вогні (відео)

До ліквідації пожежі залучили 46 осіб

Низка великих пожеж у росії триває і цього разу вогонь охопив склад у місті Краснодар. Внаслідок займання охоплено 700 квадратних метрів.

Інформація про це була опублікована у понеділок, 11 вересня, у Telegram-каналі Kub Mash. Водночас паблік показав відео, на якому видно, як над місцем пригоди підіймаються чорні клуби диму.

Наголошується, що вогненний інцидент трапився приблизно о 10:50 на складі, що знаходиться в одноповерховій будівлі на вулиці Демуса. До місця подій прибули відповідні служби.

До ліквідації спалаху на складі було залучено 46 осіб, а також задіяно 23 одиниці техніки. Причина пожежі поки що залишається невідомою. На цей момент подробиці події встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Краснодарі сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Краснодареконефть". Вогнем було охоплено близько 20 квадратних метрів. У мережі опублікували безліч відео, на яких видно, як густий чорний дим почав підійматися нагору над територією заводу. Інформації щодо постраждалих немає.