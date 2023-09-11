У Підмосков’ї нова велика пожежа: спалахнуло поряд із місцевим ДІБДР (фото та відео)

До місця події з’їжджаються пожежники

Новий робочий тиждень у Росії відразу почався з вогненних інцидентів, один із яких трапився раніше в Краснодарі, а другий відбувається у підмосковному Подільську.

Про це у понеділок, 11 вересня, повідомили у Telegram-каналі SHOT. При цьому опубліковано відповідне відео з місця події.

За даними паблика, поряд із будівлею Державної інспекції безпеки дорожнього руху (ДІБДР) горять автомобілі. В результаті над будинком піднімається чорний дим.

На місці вже працюють екстрені служби. Причина займання наразі невідома. Подробиці події встановлюються.

У той же час Telegram-канал ASTRA повідомляє, що пожежа сталася на території гаражно-будівельного кооперативу "Світанок".

Пізніше SHOT опублікував деякі подробиці та нові фото та відео з місця подій. Зазначається, що внаслідок пригоди на парковці біля ДІБДР повністю вигоріли три автомобілі, ще один був пошкоджений. Водночас обгоріли сарай та гараж, які знаходилися поряд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на заводі "Салют" у Росії, на якому виробляють військове обладнання, сталася серйозна пожежа. Із будівлі терміново почали евакуювати людей.