У росії пролунав вибух: вогонь охопив нафтобазу (відео)

За попередньою інформацією, постраждалих немає

У росії триває низка загадкових вибухів, і пожеж і цього разу подібний інцидент стався в Орловській області в ніч проти 17 вересня. Там стався вибух та пожежа на нафтобазі.

Інформація про це була опублікована у різних Telegram-каналах. Водночас у мережі з’явилися відповідні фото та відео. За попередніми даними, горить резервуар із горючою рідиною.

Зазначається, що, за словами місцевих жителів, перед тим, як пролунав вибух, вони чули звук, схожий на політ безпілотника. Пізніше інформацію підтвердив губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков. Він заявив, що близько 3:50 на території міста Орла "відбулося падіння безпілотного літального апарату".

"Він упав на нежитловий об’єкт у Залізничному районі. Місце події оточено, спеціальні служби проводять необхідні заходи, ситуація перебуває під повним контролем", — сказав він.

За попередніми даними, горів резервуар компанії "Орелнефтепродукт" на вулиці Семінарській міста. Постраждалих внаслідок пригоди немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що поступово війна перейде на територію росії, і вибухи там відбуватимуться ще частіше.