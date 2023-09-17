В россии прогремел взрыв: огонь охватил нефтебазу (видео)

По предварительной информации, пострадавших нет

В россии продолжается череда загадочных взрывов, и пожаров и на сей раз подобный инцидент произошел в Орловской области в ночь на 17 сентября. Там случился взрыв и пожар на нефтебазе.

Информация об этом была опубликована в различных Telegram-каналах. Вместе с тем в сети появились соответствующие фото и видео. По предварительным данным, горит резервуар с горючей жидкостью.

Отмечается, что по словам местных жителей, перед тем, как раздался взрыв, они слышали звук, похожий на полет беспилотника. Позже информацию подтвердил губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков. Он заявил, что около 3:50 на территории города Орла "произошло падение беспилотного летательного аппарата".

"Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем", — сказал он.

По предварительным данным, горел резервуар компании "Орелнефтепродукт" на Семинарской улице города. Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что постепенно война перейдет на территорию россии и взрывы там будут происходить еще чаще.