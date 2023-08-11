Будет на их территории: Подоляк анонсировал "громкие" события для россиян

У украинских спецслужб есть достаточно эффективная сеть на территории врага

Постепенно война перейдет на территорию россии и взрывы там, схожие со взрывом на заводе в Сергиевом Посаде, будут происходить только чаще.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"С точки зрения происходящего на территории россии – взрывы и т.д. При такой интенсивности войны очевидно, что вся эта война будет на территории россии.

Это будет хаотический процесс. Постепенно будет увеличиваться количество Сергиевых Посадов. Это было совершенно конкретное военное производство, это даже не оптика. Обычный снаряд, ракеты определенные и т.д. Это все подорвалось", — сказал он.

По словам Подоляка, у украинских спецслужб есть достаточно эффективная сеть на территории врага и они могут ею пользоваться.

"Думаю, что количество таких инцидентов будет расти. В частности, будет расти количество атак беспилотников. Вы уже каждую ночь видите, что туда заходят все больше БПЛА. Понятно, что сейчас отрабатываются системы ПВО, изучается все, делается разведка. И постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться", — сказал он.

Также представитель ОПУ считает, что вскоре россияне могут лишиться и Черноморского флота.

"Акватория Черного моря постепенно перестает быть местом, где есть доминирование россии. И его не будет. Об этом президент Украины уже говорил, если россия будет продолжать атаковать наши портовые и зерновые терминалы, то останется в финале войны без Черноморского флота.

Хотя я думаю, что она в принципе останется без флота независимо от того, что уже происходит. россия должна проиграть, но проиграть эффектно. То есть потерять почти всю свою боеспособность. Остаться без военной возможности на определенный период. Это будет очень хорошо для мира в целом. Тогда можно будет переформатировать все, что нужно переформатировать", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что днем 11 августа в москве сбили беспилотник.