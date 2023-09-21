Потужний вибух пролунав у Севастополі: фото та всі подробиці
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Інформації про постраждалих чи жертв поки немає
На території тимчасово окупованого Севастополя у Криму пролунали потужні вибухи. Над містом підіймаються стовпи диму.
Інформація про це з’явилася у четвер, 21 вересня, у Telegram-каналах. Разом з тим були опубліковані та фотографії з місця події.
Однак поки що дані про подію публікують лише в соцмережах. Офіційної інформації з цього приводу наразі немає.
У мережі з’явилося відео, на якому знято наслідки вибухового інциденту в Севастополі. Автор ролика зазначив, що вибух справді був потужним, а після нього над місцем почав здійматися дим.
Тим часом у російських пабліках пишуть, що вибухи сталися в районі бухти Омега, а в одній із частин міста щось упало.
У Telegram-каналі "Кримський вітер" пишуть, що в районі проспекту Острякова було чути звук, схожий на запуск ракети, а вже за кілька секунд після цього пролунав вибух. Далі очевидці знову почули звук запуску.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Службі безпеки України розповіли деталі атаки по Криму 20 вересня. Зазначається, що удар зазнав командного пункту чорноморського флоту росії.