Мощнейший взрыв прогремел в Севастополе: фото и все подробности
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Информации о пострадавших или жертвах пока нет
На территории временно оккупированного Севастополя в Крыму раздались мощные взрывы. Над городом поднимаются столбы дыма.
Информация об этом появилась в четверг, 21 сентября, в Telegram-каналах. Вместе с тем были опубликованы и фотографии с места происшествия.
Однако пока данные о происшествии публикуют только в соцсетях. Официальной информации по данному поводу пока нет.
В сети появилось видео, на котором запечатлены последствия взрывного инцидента в Севастополе. Автор ролика отметил, что взрыв действительно был мощным, а после него над местом начал подниматься дым.
Тем временем в российских пабликах пишут, что взрывы случились в районе бухты Омега, а в одной из частей города что-то громко упало.
В Telegram-канале "Крымский ветер" пишут, что в районе проспекта Острякова был слышен звук, похожий на запуск ракеты, а уже через несколько секунд после этого прогремел взрыв. Далее очевидцы вновь услышали звук запуска.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Службе безопасности Украины рассказали детали атаки по Крыму 20 сентября. Отмечается, что удар пришелся по командному пункту черноморского флота россии.