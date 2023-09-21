Мощнейший взрыв прогремел в Севастополе: фото и все подробности

Информации о пострадавших или жертвах пока нет

На территории временно оккупированного Севастополя в Крыму раздались мощные взрывы. Над городом поднимаются столбы дыма.

Информация об этом появилась в четверг, 21 сентября, в Telegram-каналах. Вместе с тем были опубликованы и фотографии с места происшествия.

Однако пока данные о происшествии публикуют только в соцсетях. Официальной информации по данному поводу пока нет.

В сети появилось видео, на котором запечатлены последствия взрывного инцидента в Севастополе. Автор ролика отметил, что взрыв действительно был мощным, а после него над местом начал подниматься дым.

Тем временем в российских пабликах пишут, что взрывы случились в районе бухты Омега, а в одной из частей города что-то громко упало.

В Telegram-канале "Крымский ветер" пишут, что в районе проспекта Острякова был слышен звук, похожий на запуск ракеты, а уже через несколько секунд после этого прогремел взрыв. Далее очевидцы вновь услышали звук запуска.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Службе безопасности Украины рассказали детали атаки по Крыму 20 сентября. Отмечается, что удар пришелся по командному пункту черноморского флота россии.