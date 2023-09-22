"У вас пропущенный от Буданова": украинцы "расстреляли" сеть мемами из-за подрыва штаба ЧФ рф

Украинцы в своем репертуаре

Украинцы радостно отреагировали на удар по штабу Черноморского флота рф в Севастополе. Данное событие породило целый шквал новых мемов и фотожаб.

"Телеграф" собрал подборку лучших, по нашему мнению, работ украинцев. Так, например, некоторые сограждане представили то, как на успешную атаку отреагировали бы Буданов и Зеленский.

Именно это видео, к слову, было опубликовано не просто так. Дело в том, что этими словами, которые произносит Зеленский на видео, украинцы в Крыму встречали взрывы в Севастополе.

Реакцию главы ГУР украинцы представляют так:

Так бы, по мнению некоторых, прокомментировал удар по Крыму ныне покойный жириновский.

К слову, жириновский-то на этом видео сирену "включил", а вот "власти" Крыма — нет. На это, среди прочего, очень жалуются местные.

Другие мемы и фотожабы:

Ниже отсылка на возможную спецоперацию ГУР МО в Судане, о которой заявляет CNN.

Напомним, о том, каких ракетных и беспилотных "сюрпризов" россиянам ждать от украинских военных "Телеграфу" рассказал эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев. Его мнение вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что 20 сентября в Крыму бомбили войска рф.