Цитатой Буданова: в разведке интересно прокомментировали новость об "атаке ГУР" на боевиков в Судане

россия ослабляет свое влияние везде по миру.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отреагировали на публикацию CNN, в которой утверждалось, что украинские разведчики атаковали военизированную группировку в Судане, поддерживаемую ЧВК "Вагнера". В ответ на это там процитировали Кирилла Буданова.

Так, согласно заявлению представителя ГУР МО Андрея Юсова в комментарии "РБК-Украина", в его ведомстве не могут ни подтвердить, ни опровергнуть вышеуказанную информацию. При этом он акцентировал, что украинская разведка может лишь констатировать, что россия ослабляет свое влияние везде по миру.

"И теряет все, что завоевывалось ею и накапливалось поколениями еще со времен Советского союза", — говорит он.

Юсов отметил, что это касается и Африке, а также процитировал главу ГУР Буданова.

"Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились", — подытожил он.

Напомним, что вечером 19 сентября у CNN вышел материал, в котором эксперты, базируясь на нескольких примечательных фактах, делают вывод, что за новой атакой на наемников в Судане якобы могло стоять ГУР Украины. При этом власти Судана отрицают вероятность того, что украинские спецслужбы могли проводить спецоперацию на их территории.

Для справки: бои в Судане начались в апреле 2023 года. Причиной стали противоречия между армией и силами быстрого реагирования, которые при поддержке "вагнеровцев" пытались устроить госпереворот. На западе считают, что этот конфликт возник из-за желания российской ЧВК расширить свою зону влияния.

Ранее мы писали о том, что в Судане во время госпереворота был уничтожен украинский самолет.