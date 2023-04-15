Военный переворот в Судане: "под раздачу" попал украинский самолет (видео)

Томимо украинского "Боинга", также был поврежден саудовский "Эйрбас"

В столице Судана Хартуме во время попытки государственного переворота загорелись два самолета, один из которых принадлежал украинской компании SkyUp.

Как проинформировала пресс-служба компании, всего там находится два их самолета. Они были переданы в пользование компании Sun Air и выполняли рейсы в Египет и Саудовскую Аравию.

"Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно. 36 сотрудников, находящихся в стране, находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь", — говорится в сообщении.

SkyUp сейчас работает над тем, чтобы переправить членов экипажа в соседнюю страну и для этого уже работает с украинским дипломатическим ведомством, а также с представительствами в Судане и Египте. Другие детали будут сообщены позже.

Тем временем в Twitter Air plus news появились кадры с места происшествия. Там сообщили, что помимо Boeing 737-800 украинской компании также получил повреждение саудовский Airbus A330.

По его информации на борту саудовского самолета есть несколько погибших.

Напомним, вооруженное столкновение в Судане возникло между Силами быстрого реагирования, которые связывают с ЧВК "Вагнера", и регулярной армией. Стрельба и взрывы были слышны в Хартуме, Умдурмане, Бахри и других городах, а в ход пошло не только стрелковое оружие, но и тяжелое.

Как сообщалось ранее, Израиль нанес удары по Сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Ливана. Военным отменили отпуска, по всей стране открыли бомбоубежища.