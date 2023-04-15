Військовий переворот у Судані: "під роздачу" потрапив український літак (відео)

Крім українського "Боїнга", також було пошкоджено саудівський "Ейрбас"

У столиці Судану Хартумі під час спроби державного перевороту спалахнули два літаки, один з яких належав українській компанії SkyUp.

Як проінформувала пресслужба компанії, всього там знаходиться два їхні літаки. Вони були передані в користування компанії Sun Air і виконували рейси до Єгипту та Саудівської Аравії.

"Встановити стан літака та можливі пошкодження на цей час неможливо. 36 співробітників, які перебувають у країні, перебувають у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок", — йдеться у повідомленні.

SkyUp зараз працює над тим, щоб переправити членів екіпажу до сусідньої країни і для цього вже працює з українським дипломатичним відомством, а також із представництвами у Судані та Єгипті. Інші деталі будуть повідомлені пізніше.

Тим часом у Twitter Air plus news з’явилися кадри з місця події. Там повідомили, що окрім Boeing 737-800 української компанії також отримав ушкодження саудівський Airbus A330.

За його інформацією, на борту саудівського літака є кілька загиблих.

Нагадаємо, збройне зіткнення в Судані виникло між Силами швидкого реагування, які пов’язують із ПВК "Вагнера", та регулярною армією. Стрілянина і вибухи було чути в Хартумі, Умдурмані, Бахрі та інших містах, а в хід пішла не тільки стрілецька зброя, а й важка.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль завдав ударів по Сектору Газа у відповідь на обстріл з боку Лівану. Військовим скасували відпустки, по всій країні відкрили бомбосховища.