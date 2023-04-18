Сгорел дотла: украинский пассажирский самолет, уничтоженный в Судане, показали из космоса (фото)

Украинский самолет стал одним из двадцати авиационных судов, пострадавших во время военного обострения в Судане

Попытка военного переворота в Судане получилась достаточно жестокой — несколько дней в столице страны велись серьезные бои, раздавались взрывы и фиксировались повреждения разнообразной инфраструктуры. Под раздачу попал и Хартумский аэропорт, где находились немало иностранных пассажирских самолетов. Авиация оказалась под серьезной бомбардировкой, после которой по меньшей мере 20 единиц техники были повреждены или разрушены полностью. Среди них — и украинский самолет компании SkyUp. Оставшееся от нашего авиа-красавца удалось увидеть одному из спутников.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на данные компании Maxar, несколько самолетов продолжали гореть еще даже в понедельник, хотя основные бои за аэропорт шли, начиная с субботы.

К сожалению, одним из тех судов, которые были полностью разбомблены, стала украинская "птичка" от SkyUp.

Один из украинских лайнеров пострадал

Самолету досталось почти сразу после приземления рейса, который был проложен в Судан из Саудовской Аравии — об этом свидетельствует даже остатки лестницы возле фюзеляжа. Пассажиры и экипаж судна оперативно эвакуировали, однако вспомогательную технику убрать не успели.

Из космоса удалось заметить даже пожар

Общий вид аэропорта Хартума

Следует отметить, что SkyUp, как и большинство украинских авиалиний, получили немалые убытки из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Теперь, как видим, дополнительный ущерб нанесли еще и боевые действия за границей. Как уже отмечалось, всего в аэропорту Хартума было повреждено около 20 самолетов из разных стран.

Телеграф напоминает, что попытка военного переворота в Судане продолжается уже несколько дней. Следует отметить, что к ситуации могут быть причастны даже представители ЧВК "Вагнер".