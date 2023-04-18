Згорів ущент: український пасажирський літак, знищений у Судані, показали з космосу (фото)

Український літак став одним із двадцяти авіаційних суден, які постраждали під час військового загострення в Судані

Спроба військового перевороту у Судані вийшла досить жорстокою — кілька днів у столиці країни велися серйозні бої, лунали вибухи та фіксувалися пошкодження різноманітної інфраструктури. Під роздачу потрапив і Хартумський аеропорт, де знаходилося чимало іноземних пасажирських літаків. Авіація потрапила під серйозне бомбардування, після якого щонайменше 20 одиниць техніки були пошкоджені чи зруйновані повністю. Серед них — і український літак компанії SkyUp. Що залишилося від нашого авіакрасеня, вдалося побачити одному із супутників.

Як пише The New York Times, посилаючись на дані компанії Maxar, кілька літаків продовжували горіти ще навіть у понеділок, хоча основні бої за аеропорт точилися, починаючи із суботи.

На жаль, одним із тих суден, які були повністю розбомблені, стала українська "пташка" від SkyUp.

Один із українських лайнерів постраждав

Літаку дісталося майже одразу після приземлення рейсу, який був прокладений до Судану із Саудівської Аравії — про це свідчить навіть залишки сходів біля фюзеляжу. Пасажири та екіпаж судна оперативно евакуювали, однак допоміжну техніку прибрати не встигли.

Із космосу вдалося навіть помітити пожежу

Загальний вигляд аеропорту Хартума

Слід зазначити, що SkyUp, як і більшість українських авіаліній, отримали чималі збитки через повномасштабне вторгення росії в Україну. Тепер, як бачимо, додаткової шкоди завдали ще й бойові дії за кордоном. Як уже зазначалося, всього у аеропорту Хартума було пошкоджено близько 20 літаків із різних країн.

"Телеграф" нагадує, що спроба військового перевороту в Судані триває вже кілька днів. Слід зазначити, що до ситуації можуть бути причетні навіть представники ПВК "Вагнер".