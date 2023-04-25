В Судане захватили лабораторию, ВОЗ бьет тревогу: опасные болезни могут вырваться наружу

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что военные не пускают в лабораторию специалистов

В Судане не прекращаются бои между армией страны и Силами оперативной поддержки (RSF). В результате военного переворота была захвачена лаборатория с возбудителями опасных инфекций, из-за чего существует "высокий риск биологической опасности".

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова представителя ВОЗ. Речь идет о лаборатории в столице Судана городе Хартуме, в ней хранятся возбудители холеры, кори и других инфекций.

Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид провел видеозвонок с журналистами и рассказал, что одна из сторон конфликта выгнала сотрудников лаборатории и не впускает технических специалистов. Из-за этого материалы в Национальной лаборатории общественного здравоохранения не могут быть надежно защищены.

"Это главная проблема: отсутствие доступа для лаборантов, чтобы они могли пройти в лабораторию и безопасно хранить имеющиеся биологические материалы и вещества", — сказал Нима Саид Абид, отказавшись уточнить, какая сторона захватила объект.

Известно, что бои между суданскими вооруженными силами и военизированными формированиями Сил оперативной поддержки (RSF) вспыхнули 15 апреля. По состоянию на 25 апреля известно о 459 погибших и 4072 раненых местных жителях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уничтоженный в Судане украинский самолет показали со спутника. Авиасудно принадлежало компании SkyUp и сгорело дотла.