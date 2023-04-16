Бои не прекращаются, число погибших мирных граждан растет: что происходит в Судане сейчас

Военный переворот в Судане продолжается, есть много погибших мирных граждан

По состоянию на утро 16 апреля, в результате военного переворота в Судане погибли 56 мирных жителей, еще 595 человек получили ранения. Здесь продолжаются бои между армией страны и Силами оперативной поддержки (RSF), также есть много погибших среди военных.

Как пишет BBC, в столице, Хартуме, погибли 25 человек, в том числе 17 мирных жителей.

По состоянию на утро сегодняшнего дня обе стороны утверждают, что контролируют аэропорт и другие ключевые объекты в Хартуме, где бои идут до сих пор.

В то же время ранним утром звуки работы тяжелой артиллерии слышали в окрестностях столицы, а также в городе Порт-Судан у Красного моря.

Бои в столице Судана и в ее окрестностях не прекращаются

В общении с журналистами "Би-би-си" местные жители говорят о панике и страхе. Люди жалуются, что из-за боевых действий у них пропало электричество.

"Жарко. Мы не можем позволить себе открыть окна, шум оглушительный", — говорят очевидцы событий.

Ранее "Телеграф" писал о том, что к военному перевороту в Судане может иметь отношение российская ЧВК "Вагнер".