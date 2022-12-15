"Прилив патриотизма": президент Южного Судана обмочился, слушая гимн, видео обсуждают в сети

Видео с президентом облетело сеть

Президент Южного Судана Сальваторе Киир попал в неловкую ситуацию на глазах у большого количества людей, обмочив штаны во время прослушивания национального гимна.

Инцидент произошел 13 декабря на торжественной церемонии открытия автомобильной трассы Джуба-Терекека. Об этом сообщается на странице телеканала Kivu News 24 в Twitter. На опубликованном в сети видео с церемонии видно, как в один момент у Киира намокает левая штанина и он замечает это не сразу.

Ситуацию прокомментировал правозащитник и сенатор Нигерии Шеху Сани на своей странице в Twitter. По его словам, Киир отказался идти в уборную из-за торжественного момента, а произошедшее следует расценивать как акт "экстремального патриотизма". Сани также предположил, что у президента Южного Судана могут быть болезни мочевого пузыря.

"Я видел вирусное видео, на котором президент Южного Судана обмочился на публике. Это может быть болезнь мочевого пузыря или крайний акт патриотизма", — отметил Шеху Сани.

В сети на произошедшую с президентом ситуацию отреагировали по-разному. Некоторые подчеркнули, что такое вполне могло произойти, учитывая возраст Киира.

Напомним, что ранее сеть рассмешил нелепый рассказ главы МИД рф сергея лаврова о туалетах в Европе, которые его разочаровали. Пользователи соцсетей предложили лаврову обратить для начала внимание на туалеты в самой россии.