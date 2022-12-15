"Приплив патріотизму": президент Південного Судану обмочився, слухаючи гімн, відео обговорюють у мережі

Відео з президентом облетіло мережу

Президент Південного Судану Сальваторе Кір потрапив у незручну ситуацію на очах у великої кількості людей, обмочивши штани під час прослуховування національного гімну.

Інцидент стався 13 грудня на урочистій церемонії відкриття автомобільної траси Джуба-Терекека. Про це повідомляється на сторінці телеканалу Kivu News 24 у Twitter. На опублікованому в мережі відео з церемонії видно, як раптом у Кіїра намокає ліва штанина і він помічає це не одразу.

Ситуацію прокоментував правозахисник та сенатор Нігерії Шеху Сані на своїй сторінці у Twitter. За його словами, Кіір відмовився йти у вбиральню через урочистий момент, а подію слід розцінювати як акт "екстремального патріотизму". Сані також припустив, що президент Південного Судану може мати хвороби сечового міхура.

"Я бачив вірусне відео, на якому президент Південного Судану обмочився на публіці. Це може бути хвороба сечового міхура або крайній акт патріотизму", — зазначив Шеху Сані.

У мережі на ситуацію, що сталася з президентом, відреагували по-різному. Дехто підкреслив, що таке цілком могло статися з огляду на вік Кііра.

Нагадаємо, що раніше мережа розсмішила безглузду розповідь глави МЗС рф сергія лаврова про туалети в Європі, які його розчарували. Користувачі соцмереж запропонували лаврову звернути спочатку увагу на туалети в самій росії.