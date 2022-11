Кіра Рудик похвалилася статусом "найвпливовішої політикині Європи": у мережі сміються

Глава "Голосу" похвалилася новою нагородою, однак у мережі не оцінили

Нардеп партії "Голос" Кіра Рудик похвалилася тим, що її визнали "найвпливовішою політикинею Європи", однак у мережі це сприйняли з гумором.

У пості з відповідною інформацією в Інстаграм Рудик повідомила про отримання відповідної нагороди, проте не стала згадувати про те, хто саме її визнав.

Саме це і викликало хвилю жартів у мережі, оскільки нагороду вручила якась організація The Alliance of Her, яка згідно з даними на її сайті займається просуванням жінок на політичній арені Європи.

Варто зазначити, що на Фейсбук та Інстаграм цієї організації підписано менше тисячі осіб, а тому її авторитетність викликає великі сумніви.

Після цього у бік Рудик посипалася хвиля жартів. Наприклад, журналіст Леонід Швець навів цитату Руик і прикріпив до дописа фото голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, прем’єрки Фінляндії Санни Марін та прем’єрки Італії Джорджі Мелоні.

Тим часом журналіст Михайло Ткач пожартував, що українці просто не заслужили політика такого рівня, а потім додав, що незрозуміло, чим її заслужила Європа.

