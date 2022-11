Кира Рудык похвасталась статусом "самой влиятельной политикини Европы": в сети смеются

Глава "Голоса" похвасталась новой наградой, однако в сети не оценили

Нардеп партии "Голос" Кира Рудык похвасталась тем, что ее признали "самой влиятельной политикиней Европы", однако в сети это восприняли с юмором.

В посте с соответствующей информацией в Инстаграм Рудик сообщила о получении соответствующей награды, однако не стала упоминать о том, кто именно ее таковой признал.

Именно это и вызвало волну шуток в сети, поскольку награду вручила некая организация "The Alliance of Her", которая согласно данным на ее сайте занимается продвижением женщин на политической арене Европы.

Стоит отметить, что на Фейсбук и Инстаграм этой организации подписаны менее тысячи человек, а потому ее авторитетность вызывает большие сомнения.

После этого в сторону Рудык посыпалась волна шуток. Например, журналист Леонид Швец привел цитату Руык и прикрепил к посту фото главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Финляндии Санны Марин и премьера Италии Джорджи Мелони.

Тем временем журналист Михаил Ткач пошутил, что украинцы просто не заслужили политика такого уровня, а затем добавил, что непонятно чем ее заслужила Европа.

Как сообщалось ранее, в июле Рудык столкнулась со сложностями при попытках въехать на территорию Украины, а в сети тогда сразу же появились слухи о том, что ее якобы лишили гражданства.