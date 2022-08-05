Снимок Киры Рудык в роскошном наряде от люксового бренда обсуждают в сети (фото)

Стильный лук нардепа активно лайкают пользователи

Народный депутат, руководительница партии "Голос" Кира Рудык, которая ранее попала в "паспортный скандал", как и Геннадий Корбан, опубликовала снимок в роскошном наряде от люксового бренда. Монохромный белоснежный лук total white собирает лайки и комплименты в сети.

Фотографией Рудык поделилась на своей странице в Facebook в пятницу, 5 августа. В посте она сообщает о результатах встречи с Россельской группой — объединение 24 самых престижных университетов Великобритании, которая проходила в рамках рабочей поездки Рудык в Лондон.

На снимке нардеп позирует в светлом приталенном однобортном пиджаке, волосы собраны. Вероятно, это пиджак нью-йоркского бренда женской одежды, обуви и аксессуаров класса люкс Proenza Schouler. Рудык не первый раз останавливает выбор на этой фирме. Жакет выгодно подчеркивает зону декольте и шеи.

Кира Рудык

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Костюм от Proenza Schouler. Фото: proenzaschouler.com

Этот пиджак из прошлогодней коллекции осень-зима Proenza Schouler и сейчас его в продаже нет. Блейзеры подобного кроя из новой коллекции на сайте компании стоят 1805 евро (около 70 тысяч гривен). Брюки такого же оттенка сезона зима-осень 2022 года обойдутся в 1085 евро (около 42 тысяч гривен).

На сайте бренда указано, что из-за временных проблем с товаром они не могут отправить вещи в Украину. Добавим, что компания в настоящее время не осуществляет доставку в Беларусь и Россию.

Как известно, Кира Рудык сейчас находится не в Украине. Ранее она рассказала "Телеграфу", что пребывает в Великобритании. По ее словам, информация о том, что у нее отобрали заграничный паспорт в погранпункте, неправдива. Более того, Рудык заверила, что никто не лишал ее украинского гражданства. Вместе с тем, нардеп ни разу не отвечала прямо на вопрос о вероятном двойном гражданстве.