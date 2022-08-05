Знімок Кіри Рудик у розкішному вбранні від люксового бренду обговорюють у мережі (фото)

Стильний лук нардепки активно лайкають користувачі

Народна депутатка, керівниця партії "Голос" Кіра Рудик, яка раніше потрапила в "паспортний скандал", як і Геннадій Корбан, опублікувала знімок у розкішному вбранні від люксового бренду. Монохромний білий лук total white збирає лайки та компліменти в мережі.

Фотографією Рудик поділилася на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю, 5 серпня. У пості вона повідомляє про результати зустрічі з Россельською групою — об’єднання 24 найпрестижніших університетів Великобританії, яка проходила в рамках робочої поїздки Рудик до Лондона.

На знімку нардепка позує у світлому приталеному однобортному піджаку, волосся зібране. Ймовірно, це піджак нью-йоркського бренду жіночого одягу, взуття та аксесуарів класу люкс Proenza Schouler. Рудик не вперше зупиняє вибір на цій фірмі. Жакет вигідно підкреслює зону декольте та шиї.

Кіра Рудик

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Костюм від Proenza Schouler Фото: proenzaschouler.com

Цей піджак із минулорічної колекції осінь-зима Proenza Schouler і зараз його у продажу немає. Блейзери подібного крою з нової колекції на сайті компанії коштують 1805 євро (близько 70 тисяч гривень). Штани такого ж відтінку сезону зима-осінь 2022 року коштуватимуть 1085 євро (близько 42 тисячі гривень).

На сайті бренду вказано, що через тимчасові проблеми з товаром вони не можуть відправити речі в Україну. Додамо, що компанія наразі не здійснює доставку до Білорусі та Росії.

Як відомо, Кіра Рудик зараз перебуває не в Україні. Раніше вона розповіла "Телеграфу", що знаходиться у Великій Британії. За її словами, інформація про те, що у неї відібрали закордонний паспорт у прикордонному пункті, є неправдивою. Більш того, Рудик запевнила, що ніхто не позбавляв її українського громадянства. Водночас нардепка жодного разу не відповідала прямо на питання про ймовірне подвійне громадянство.