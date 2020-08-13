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В Судане разгорелся этнический конфликт: десятки погибших и почти сотня раненных (Видео)

В Судане разгорелся этнический конфликт: десятки погибших и почти сотня раненных (Видео)
Обновлено 04:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
По данным ассоциации врачей, по меньшей мере 25 человек погибли в столкновениях между этническими группами в портовом городе на востоке Судана.

Центральный комитет врачей заявил в среду, что около 90 человек были ранены в ходе боев, начавшихся в воскресенье между членами этнических групп бани амер и нуба в Порт-Судане, ключевой международной торговой гавани на Красном море. Пишет Aljazeera.

Местные СМИ сообщили, что в результате столкновений было подожжено несколько домов и магазинов.

"Это не первый случай, когда между племенами бани арем и нуба вспыхивают столкновения", - сказано в сообщении

Напряжение между племенами резко возросло в мае 2019 года в восточном городе Гадариф из-за воды и других ресурсов.

Столкновения вспыхнули в августе прошлого года в Порт-Судане, когда с обеих сторон погибли более 30 человек. В январе этого года в портовом городе также произошли столкновения, в результате которых погибли девять человек.

Местные власти в Порт-Судане отреагировали на последний приступ насилия, запретив жителям полумиллионного города покидать свои дома.

Досмотр подозрительного мужчины в Южном Судане обернулся кровавой бойней: более сотни погибших

Межплеменное насилие представляет собой серьезный вызов усилиям властей Судана по стабилизации положения в стране и приведению ее к выборам в 2022 году.

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Судан, Африка.

Автор:

Телеграф
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