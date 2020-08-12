Досмотр подозрительного мужчины в Южном Судане обернулся кровавой бойней: более сотни погибших

По меньшей мере 118 человек погибли в ходе столкновений между вооруженными людьми и правительственными войсками, проводящими операцию по разоружению в северной части Тонджа штата Варрап в Южном Судане.

Исполняющий обязанности главы округа Восточный Тондж Макуэи Мабиор сказал, что столкновения начались в субботу, когда между силами безопасности и молодым человеком вспыхнул спор, в результате которого произошли столкновения. Сообщает Синьхуа.

"Стрельба произошла из-за того, что армия и полицейские приказали одному из молодых людей остановиться для проверки, но он сбежал. Сотрудники службы безопасности в ходе преследования все же смогли его задержать, но это побудило его родственников прийти на помощь. Правоохранители были вынуждены открыть огонь по гражданским лицам на рынке", - сказал Мабиор.

"Мы установили, что во время столкновений погибли 34 солдата и 84 мирных жителя", - добавил он.

Мабиор сообщил, что число погибших может возрасти, поскольку несколько мирных жителей, раненых в ходе столкновений, не могут получить доступ к лечению из-за разграбления и разрушения медицинских учреждений.

Он сказал, что некоторые из местных жителей все еще прячутся в округе в целях безопасности.

Солдаты входили в состав сил, которые проводили операцию по разоружению гражданского населения в попытке обуздать частые межплеменные столкновения в этом районе.

Тем временем, военный представитель Лул Руай Коанг сообщил, что в ходе столкновений было убито 55 сотрудников сил безопасности, а раненые госпитализированы. Он не назвал количество погибших в ходе столкновений мирных жителей.