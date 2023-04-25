У Судані захопили лабораторію, ВООЗ б’є на сполох: небезпечні хвороби можуть вирватися назовні

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що військові не пускають до лабораторії фахівців

У Судані не припиняються бої між армією країни та Силами оперативної підтримки (RSF). Внаслідок військового перевороту було захоплено лабораторію зі збудниками небезпечних інфекцій, через що існує "високий ризик біологічної небезпеки".

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова представника ВООЗ. Йдеться про лабораторію у столиці Судану місті Хартумі, у ній зберігаються збудники холери, кору та інших інфекцій.

Представник ВООЗ у Судані Німа Саїд Абід провів відеодзвінок із журналістами та розповів, що одна із сторін конфлікту вигнала співробітників лабораторії та не впускає технічних фахівців. Через це матеріали у Національній лабораторії громадської охорони здоров’я не можуть бути надійно захищені.

"Це головна проблема: відсутність доступу для лаборантів, щоб вони могли пройти в лабораторію та безпечно зберігати наявні біологічні матеріали та речовини", — сказав Німа Саїд Абід, відмовившись уточнити, яка сторона захопила об’єкт.

Відомо, що бої між суданськими збройними силами та воєнізованими формуваннями Сил оперативної підтримки (RSF) спалахнули 15 квітня. Станом на 25 квітня відомо про 459 загиблих та 4072 поранених місцевих жителів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що знищений у Судані український літак показали із супутника. Авіасудно належало компанії SkyUp і згоріло ущент.