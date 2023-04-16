Бої не припиняються, кількість загиблих мирних громадян зростає: що відбувається в Судані зараз

Військовий переворот у Судані триває, є багато загиблих мирних громадян

Станом на ранок 16 квітня, внаслідок військового перевороту в Судані загинули 56 мирних жителів, ще 595 людей отримали поранення. Тут тривають бої між армією країни та Силами оперативної підтримки (RSF), також є багато загиблих серед військових.

Як пише ВВС, у столиці, Хартумі, загинули 25 людей, у тому числі 17 мирних жителів.

Станом на ранок сьогоднішнього дня обидві сторони стверджують, що контролюють аеропорт та інші ключові об’єкти у Хартумі, де бої точаться досі.

У той же час рано-вранці звуки роботи важкої артилерії чули на околицях столиці, а також у місті Порт-Судан біля Червоного моря.

Бої у столиці Судану та на її околицях не припиняються

У спілкуванні з журналістами "Бі-бі-сі" місцеві жителі говорять про паніку та страх. Люди скаржаться, що через бойові дії у них зникла електрика.

"Жарко. Ми не можемо дозволити собі відкрити вікна, шум оглушливий", — кажуть очевидці подій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що до військового перевороту в Судані може мати відношення російська ПВК "Вагнер".