Цитатою Буданова: у розвідці цікаво прокоментували новину про "атаку ГУР" на бойовиків у Судані

Росія послаблює свій вплив скрізь світом.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відреагували на публікацію CNN, в якій стверджувалося, що українські розвідники атакували воєнізоване угрупування в Судані, яке підтримує ПВК "Вагнер". У відповідь на це там процитували Кирила Буданова.

Так, згідно із заявою представника ГУР МО Андрія Юсова у коментарі "РБК-Україна", у його відомстві не можуть ні підтвердити, ні спростувати вищезгадану інформацію. При цьому він наголосив, що українська розвідка може лише констатувати, що росія послаблює свій вплив скрізь світом.

"І втрачає все, що завойовувалося нею та накопичувалося поколіннями ще з часів Радянського союзу", — каже він.

Юсов зазначив, що це стосується і Африки, а також процитував голову Гур Буданова.

"Україна знищуватиме російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не знаходилися", — підсумував він.

Нагадаємо, що ввечері 19 вересня у CNN вийшов матеріал, у якому експерти, базуючись на кількох примітних фактах, роблять висновок, що за новою атакою на найманців у Судані нібито могло стояти ГУР України. При цьому влада Судану заперечує ймовірність того, що українські спецслужби могли проводити спецоперацію на їхній території.

Для довідки: бої у Судані розпочалися у квітні 2023 року. Причиною стали протиріччя між армією та силами швидкого реагування, які за підтримки "вагнерівців" намагалися влаштувати держпереворот. На заході вважають, що цей конфлікт виник через бажання російської ПВК розширити свою зону впливу.

Раніше ми писали про те, що в Судані під час держперевороту було знищено український літак.