"У вас пропущений від Буданова": українці "розстріляли" мережу мемами через підрив штабу ЧФ рф
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Українці у своєму репертуарі
Українці радісно відреагували на удар по штабу Чорноморського флоту росії у Севастополі. Ця подія породила цілий шквал нових мемів і фотожаб.
"Телеграф" зібрав добірку найкращих, на нашу думку, робіт українців. Так, наприклад, деякі співгромадяни представили те, як на успішну атаку відреагували б Буданов та Зеленський.
Саме це відео, до речі, було опубліковане не просто так. Справа в тому, що цими словами, які вимовляє Зеленський на відео, українці у Криму зустрічали вибухи у Севастополі.
Реакцію глави ГУР українці уявляють так:
Так би, на думку деяких, прокоментував удар по Криму нині покійний жириновський.
До речі, жириновський на цьому відео сирену "включив", а от "влада" Криму — ні. На це серед іншого дуже скаржаться місцеві.
Інші меми та фотожаби:
Нижче посилання на можливу спецоперацію ГУР МО в Судані, про яку заявляє CNN.
Нагадаємо, про те, яких ракетних та безпілотних "сюрпризів" росіянам чекати від українських військових "Телеграфу" розповів експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Його думку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.
Раніше ми писали про те, що 20 вересня в Криму бомбардували війська росії.