"У вас пропущений від Буданова": українці "розстріляли" мережу мемами через підрив штабу ЧФ рф

Українці у своєму репертуарі

Українці радісно відреагували на удар по штабу Чорноморського флоту росії у Севастополі. Ця подія породила цілий шквал нових мемів і фотожаб.

"Телеграф" зібрав добірку найкращих, на нашу думку, робіт українців. Так, наприклад, деякі співгромадяни представили те, як на успішну атаку відреагували б Буданов та Зеленський.

Саме це відео, до речі, було опубліковане не просто так. Справа в тому, що цими словами, які вимовляє Зеленський на відео, українці у Криму зустрічали вибухи у Севастополі.

Реакцію глави ГУР українці уявляють так:

Так би, на думку деяких, прокоментував удар по Криму нині покійний жириновський.

До речі, жириновський на цьому відео сирену "включив", а от "влада" Криму — ні. На це серед іншого дуже скаржаться місцеві.

Інші меми та фотожаби:

Нижче посилання на можливу спецоперацію ГУР МО в Судані, про яку заявляє CNN.

Нагадаємо, про те, яких ракетних та безпілотних "сюрпризів" росіянам чекати від українських військових "Телеграфу" розповів експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Його думку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що 20 вересня в Криму бомбардували війська росії.