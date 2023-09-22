Штаб Чорноморського флоту рф пробило з даху до підвалу? Що пишуть аналітики

У ЗСУ підтвердили, що ракети випустили українські льотчики

Під час ракетної атаки на Крим 22 вересня було пошкоджено будівлю Чорноморського флоту росії. За наявною інформацією, ракета пробила дах і дістала аж до підвалу, а можливо і нижче.

Про це повідомляють OSINT-аналітики InformNapalm із посиланням на власні джерела. Тим часом у мережі з'явилися перші кадри палаючої пошкодженої будівлі.

OSINT-аналітики поки не знають, хто був у штабі ЧФ росії в момент удару і чи є жертви. Але за даними Міноборони Росії один військовослужбовець "зник безвісти" внаслідок атаки.

Також аналітики нагадали, що напередодні удару по самому штабу Чорноморського флоту було завдано удару по запасному командному пункту ЧФ Росії. Росіянам, швидше за все, доведеться знову ховати свій флот та переносити його управління. За припущеннями InformNapalm, наступний пункт базування командування російськими військовими моряками може стати Новоросійськ, адже це найпростіше рішення, на думку аналітиків.

Однак окупанти можуть залишити ЧФ на півострові, просто перенести його в інше місце — "Об'єкт 221 "Нора". Це колишній запасний командний пункт Чорноморського флоту СРСР. Приміщення покинуте з 90-х років, але у 2020 там почали відновлювати деякі приміщення. Проте на цей час невідомо, скільки саме приміщень вдалося відновити та облаштувати для роботи.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук подякував льотчикам за успішну роботу, тим самим підтвердивши, що ракети по штабу Чорноморського флоту росіян у Севастополі випустила Україна.

"Ми ж обіцяли, що "далі буде…". Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил! "Все ракеты сбиты!" — сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь – місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України!", — написав він у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відео зруйнованої будівлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вибухи лунали не тільки в Севастополі, а й у Феодосії, де окупанти перекрили центральну набережну. На додаток до цього було перекрито рух Кримським мостом.