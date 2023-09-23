Много погибших и раненые генералы: Буданов раскрыл интересные детали удара по штабу ЧФ в Севастополе

Слухи о гибели командующего Черноморским флотом РФ украинская разведка пока не подтвердила

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота россии в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек. Кроме того, еще 16, среди которых и российские генералы, получили ранения.

Такие цифры озвучил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии "Голосу Америки". Назвал он и конкретные фамилии.

"Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, несущие службу, охрана, и так далее – они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", – уточнил он.

Александр Романчук – командующий группировкой российской армии на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. Олег Цеков – командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ рф.

Российские генералы Цеков и Романчук

Вместе с тем слухи о гибели командующего Черноморским флотом рф адмирала Виктора Соколова начальник ГУР пока не подтвердил. Он подчеркнул, что информации о Соколове у Главного управления разведки на данный момент нет.

Буданов отметил, что при планировании подобных ударов разведка опирается на данные из разнообразных источников. В том числе и на информацию от местных жителей.

"Понятно, что агентурные источники – одни из основных", – пояснил он.

Как рассказывал "Телеграф", в сети показали момент удара по штабу Черноморского флота россии в Севастополе. Буквально за несколько секунд до взрыва в небе над штабом четко видно ракету. Таким образом, оккупанты в очередной раз соврали, заявив, что "все ракеты сбиты".