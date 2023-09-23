Багато загиблих та поранені генерали: Буданов розкрив цікаві деталі удару по штабу ЧФ у Севастополі

Чутки про загибель командувача Чорноморського флоту рф українська розвідка наразі не підтвердила

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту росії в Севастополі загинули щонайменше дев’ятеро людей. Крім того, ще 16, серед яких і російські генерали, зазнали поранень.

Такі цифри навів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі "Голосу Америки". Назвав він і конкретні прізвища.

"Серед поранених — командувач угрупуванням генерал-полковник Романчук, у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Цеков непритомний. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі" – вони не входять до того переліку, який я вам озвучив”, – уточнив він.

Олександр Романчук – командувач угрупуванням російської армії на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Олег Цеков – командир 200-ї окремої мотострілецької бригади Берегових військ Північного флоту ВМФ рф.

Російські генерали Цеков та Романчук

Водночас чутки про загибель командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова начальник ГУР поки не підтвердив. Він наголосив, що інформації про Соколова у Головного управління розвідки на цей час немає.

Буданов зазначив, що під час планування таких ударів розвідка спирається на дані з різноманітних джерел. У тому числі й на інформацію від місцевих мешканців.

"Зрозуміло, що агентурні джерела – одні з основних", – пояснив він.

Як розповідав "Телеграф", у мережі показали момент удару по штабу Чорноморського флоту росії у Севастополі. Буквально за кілька секунд до вибуху у небі над штабом чітко видно ракету. Таким чином, окупанти вкотре збрехали, заявивши, що "всі ракети збиті".