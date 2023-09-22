росія знову збрехала: з’явилися фото та відео моменту удару по штабу ЧФ рф в Севастополі

З’явилися нові докази влучення ракет до штабу ЧФ рф

У мережі показали момент нового удару по штабу Чорноморського флоту росії у Севастополі. Буквально за кілька секунд до вибуху над штабом у небі чітко видно ракету.

Фото та відео публікує "Крим Реалії". Ці кадри суперечать заявам росіян про те, що "збили усі ракети".

На фото видно, як над будинком штабу ЧФ росії підійматися клуби чорного диму. А в небі над палаючою будівлею видно другу ракету, яка також летить до штабу. Ці кадри повністю суперечать заявам російських окупантів на півострові про те, що нібито всі ракети збиті.

Також є і відео, на якому видно, як ракета повторно потрапляє до штабу ЧФ росіян, після чого слідує повторний вибух. Цікаво, що люди на набережній не злякалися гучних звуків, а з цікавістю спостерігали за тим, що відбувається.

У мережі назвали цей удар чудовою рекламою для англійців та французів, які передали Україні далекобійну зброю. Але реакція росіян на обстріл здивувала українців, які вже знають, що під час вибуху треба не дивитися на всі боки, а лягати на підлогу, ховатися самим і ховати дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що командувач Повітряних Сил України подякував льотчикам за удари по Севастополі та висміяв заяви росіян про збиті ракети.