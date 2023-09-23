Война — день 577: оккупанты страдают от шквала "бавовны", но не прекращают атак

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 23 сентября 2023 года. Россияне не успели отойти от уничтожения штаба Черноморского флота рф в Севастополе и другой "бавовны" в Крыму, как уже подоспели новости о возможной передаче Украине ракет ATACMS. Но и для Украины есть печальные вести, — в результате удара по гражданской инфраструктуре в Кременчуге есть погибший и десятки пострадавших.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:42 Группа ракет движется в направлении Одесской области, — Воздушные силы ВСУ.

00:05 Отбой тревоги.

00:00 В пригороде Днепра было слышно звуки взрывов, — предварительно, работа ПВО. Ранее взрывы также слышали в Запорожье. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Карта боевых действий на начало суток от DeepState выглядит следующим образом:

О том, что происходило 20 сентября, читайте в материале: Война — день 574: россияне теряют позиции на востоке и пытаются перегруппироваться

Информацию за 21 сентября смотрите по ссылке: Война — день 575: ВСУ продолжают уничтожать силы россиян и занимают новые позиции

С данными за 22 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 576: уничтожен штаб Черноморского флота рф, но россияне продолжают обстрелы