Укр

Война — день 577: оккупанты страдают от шквала "бавовны", но не прекращают атак

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам Новость обновлена 23 сентября 2023, 00:43
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 23 сентября 2023 года. Россияне не успели отойти от уничтожения штаба Черноморского флота рф в Севастополе и другой "бавовны" в Крыму, как уже подоспели новости о возможной передаче Украине ракет ATACMS. Но и для Украины есть печальные вести, — в результате удара по гражданской инфраструктуре в Кременчуге есть погибший и десятки пострадавших.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:42 Группа ракет движется в направлении Одесской области, — Воздушные силы ВСУ.

00:05 Отбой тревоги.

00:00 В пригороде Днепра было слышно звуки взрывов, — предварительно, работа ПВО. Ранее взрывы также слышали в Запорожье. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Карта боевых действий на начало суток от DeepState выглядит следующим образом:

Карта боевых действий Украина сегодня 23.09.2023

О том, что происходило 20 сентября, читайте в материале: Война — день 574: россияне теряют позиции на востоке и пытаются перегруппироваться

Информацию за 21 сентября смотрите по ссылке: Война — день 575: ВСУ продолжают уничтожать силы россиян и занимают новые позиции

С данными за 22 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 576: уничтожен штаб Черноморского флота рф, но россияне продолжают обстрелы