Война — день 576: Зеленский встретился с Байденом, а россияне продолжают "кошмарить" украинцев

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 22 сентября 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в США, пока Украина справляется с первыми нападками врага на энергетическую инфраструктуру в этом сезоне. Тем временем на оккупированных россией территориях все чаще звучит "бавовна".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме в Вашингтоне. Ожидается, что после переговоров на совместной пресс-конференции Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

Карта боевых действий на начало суток от DeepState выглядит следующим образом:

С данными за 19 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 573: ВСУ имеют успехи под Бахмутом, Зеленский прибыл в США

О том, что происходило 20 сентября, читайте в материале: Война — день 574: россияне теряют позиции на востоке и пытаются перегруппироваться

Информацию за 21 сентября смотрите по ссылке: Война — день 575: ВСУ продолжают уничтожать силы россиян и занимают новые позиции