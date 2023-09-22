ВСУ теснят врага на юге и востоке, россияне несут значительные потери: ситуация на фронтах и карты

Продолжаются тяжелые бои

Идет 576-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Наши воины уничтожают врага, шаг за шагом освобождают оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки россиян в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но у него не получилось. Украинские войска продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Они наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Запорожском направлении россияне атаковали в районах Малой Токмачки и Работино. Оккупанты не только не имели успеха, но и понесли значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Ситуация в районе Работино на карте deepstate

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении украинские войска продолжают вести наступательную операцию. Они наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и вынуждают отходить с занимаемых позиций.

Аналитики Института изучения войны (ISW), подтверждают продвижение ВСУ в районе Бахмута. По данным начальника пресс-службы Восточной группировки войск капитана Ильи Евлаша, украинские силы добились успеха вблизи Одрадовки, Андреевки и Курдюмовки.

Исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович 21 сентября заявил, что украинские войска продвинулись и продолжают вытеснять россиян с их позиций на юге Украины.

Как сообщили "Телеграфу" собственные источники в СБУ, служба безопасности Украины и Вооруженные силы ударили по секретной базе российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе. Ранения получил командующий 58 армией рф, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.