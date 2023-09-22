Зеленский после США совершил еще один важный визит: появились подробности

Украинский лидер продолжил турне по Северной Америке

После плодотворного визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду. Вместе с ним туда отправилась и его супруга Елена Зеленская.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады. Там уточнили, что украинский лидер пробудет в стране один день.

В планах Зеленского провести встречу с премьер-министром страны Джастином Трюдо. В сообщении также говорится, что премьер во время переговоров с украинским президентом подтвердит неизменную поддержку развития Украины, которая противостоит российскому агрессору.

Кроме того, оба лидера примут участие в церемонии подписания соглашения, направленного на углубление экономических связей между странами. Также Зеленский должен выступить в местном парламенте.

Завершится визит поездкой президента в Торонто, где у него запланированы переговоры с канадскими бизнес-лидерами. Там речь будет об усилении инвестиций в будущее Украины. Также запланирована встреча с украинско-канадской общиной.

"Канада, вместе со своими союзниками и партнерами, не перестанет стоять бок о бок с народом Украины. Это продлится ровно столько, сколько потребуется. В тесной координации мы будем усиливать экономическое давление на режим путина до тех пор, пока он не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе в стратегически важных для россии секторах, таких как нефть и газ", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о том, как завершилась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.