Возвращается не с пустыми руками: Зеленский подвел итоги визита в США

Глава государства рассказал о важных результатах поездки

Президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в США, встретился с президентом этой страны Джо Байденом, министром обороны Ллойдом Остином и Конгрессом. Глава Украины оценивает результаты переговоров позитивно, достигнуты важные договоренности.

О результатах встреч Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. Он написал, что визит в Вашингтон был очень важным, а результаты — весомые. Украина получит новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. Также достигнута долгосрочная договоренность вместе работать по совместному с Америкой производству необходимого оружия.

"Это новый уровень нашего единства! Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО. Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что это будет иметь глобальные положительные результаты. Зеленский поблагодарил Байдена за такую поддержку.

"Спасибо Конгрессу – обе партии, обе палаты. Сегодня начал день в столице Америки именно с Конгресса – откровенных, подробных разговоров. Я почувствовал доверие – доверие, которое всегда является основой единства. Четкие откровенные вопросы членов Палаты представителей и сенаторов. Прямые ответы. Были встречи сегодня и в Пентагоне – важны разговоры об оборонной поддержке", — добавил Зеленский.

Ранее, подводя итоги встречи с президентом США, он также сказал, что Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовится промышленная база для производства систем ПВО и других необходимых вещей в копродукции.

"Украина устоит в этой войне. Но мы должны обеспечить надежную защиту от повторения агрессий. Формула мира – спасибо за поддержку. Ужесточение наших институтов, Украинского государства, восстановление страны после боевых действий, международное сотрудничество – сегодня успели обсудить многие темы", — поделился президент.

Джо Байден во время встречи с Зеленским пообещал и дальше поддерживать Украину, пишет Bloomberg. Глава США подчеркнул, что украинский народ продемонстрировал огромную храбрость, вдохновившую мир.

"Вместе с нашими партнерами и нашими союзниками американский народ намерен позаботиться о том, чтобы мы сделали все возможное, чтобы мир вас поддерживал", — сказал Байден.

Президент США сообщил, что первые танки Abrams поступят в Украину уже на следующей неделе. Он заверил, что США остаются приверженными оказанию поддержки Украине по защите от российского вторжения.

"Первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе", — заявил Байден в ходе расширенной двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Кроме того, США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма — 325 млн долларов.

"Это все, чтобы спасти будущее свободы. Америка никогда от этого не отступит", – прокомментировал помощь Байден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной помощи должен придать новый импульс контрнаступлению ВСУ. Он подчеркнул, что Украина уже вернула себе более половины территории, захваченной россией.

"Новая помощь, одобренная сегодня, поможет поддержать прогресс Украины и придать ей дальнейший импульс", — отметил он.

Блинкен уточнил, что пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО. Это поможет укрепить противовоздушную оборону Украины против российских воздушных ударов уже сейчас и предстоящей зимой.

"Он также содержит артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше повысят способность Украины продолжать контрнаступление против российских сил", — добавил госсекретарь США.

В новый пакет вошла вторая партия кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии. Кроме того, США передаст Украине также системы ПВО малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger.

Что входит в новый пакет помощи:

ракеты ПВО АІМ-9М;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы калибра 50 мм для противодействия дронам;

155-мм артиллерийские снаряды;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

противотанковые системы Javelin, TOW и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических автомобилей;

подрывные боеприпасы;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром Болгарии Марией Габриэль. Также он провел переговоры Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.