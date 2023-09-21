Владимир Зеленский провел в США ряд важных встреч: что обсуждал и с кем

Результат этих переговоров существенно повлияет на будущее страны

Президент Украины Владимир Зеленский в США на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел ряд важнейших встреч для будущего страны. О результатах переговоров пишет "Телеграф" со ссылкой на ряд источников.

На фоне зернового кризиса президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром Болгарии Марией Габриэль. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Румыния

В результате Украина с Румынией договорились о разработке плана контроля над экспортом зерна, который поможет защитить румынских фермеров. Такая работа продлится ближайшие 30 дней. "Именно по территории Румынии обеспечивается более 60% транзита украинского зерна, которое проходит "Путями солидарности" ЕС. Наши совместные усилия позволят уменьшить нагрузку на инфраструктуру украинских портов Измаил и Рени, а также ускорят перевалку грузов. Украинская часть Дуная также должна быть внесена в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T" — отметил президент.

Бразилия

Кроме того, Зеленский впервые встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой, который является одним из лидеров Глобального Юга. До этого времени история отношений двух лидеров выглядела заочным обменом критикой.

Зеленский назвал переговоры "откровенными и конструктивными". Лидеры стран договорились о развитии двусторонних отношений и продолжению совместной работы над формулой мира.

Германия

Также Владимир Зеленский провел переговоры Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Главной темой стала военная помощь Украине. Обсудили политики и восстановление Украины.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Украину в войне против россии. США призывают союзников делать то же самое.