Владимир Зеленский проводит в США 4 ключевые встречи – с кем и что обсуждается

От этих переговоров будет зависеть дальнейшая поддержка Украины

В ходе визита в США Владимир Зеленский запланировал ряд встреч, от которых будет зависеть поддержка Киева со стороны Вашингтона и восприятие украинской позиции среди стран Глобального Юга.

В частности, переговоры Президента Украины с лидером Штатов Джо Байденом и руководителем Палаты представителей Конгресса, республиканцем Кевином Маккарти должны стать ключевыми, поскольку именно в Палате представителей будет решаться судьба нового пакета помощи Украине, сообщает BBC.

Кроме того, Зеленский впервые встретится с президентом Бразилии Лулой да Силвой, который является одним из лидеров Глобального Юга.

Еще одна важная встреча уже состоялась поздно вечером 19 сентября — Президент Украины беседовал с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, которого украинское посольство ранее обвинило в пророссийской позиции.

Самой весомой будет встреча Зеленского с Байденом. По мнению эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, они будут обсуждать результаты американо-китайских переговоров, на которые Вашингтон и Пекин затрагивали и агрессию россии, и поставку вооружений, а также работу специальной представительницы по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Американцы и китайцы хотят восстановить баланс в мире. Они хотят максимально контролируемую, стабильную систему. Несмотря на все конфликты, Тайвань, они понимают, что им выгодна стабильность, ведь Китай стремится завершить модернизацию собственных вооруженных сил, а США хотят к этому подготовиться", — объясняет Краев.

Другая важная тема – помощь Украине вооружениями.

"Могут передать либо F-16, либо ATACMS. Я больше верю в передачу ракет ATACMS", — отмечает Краев.

По мнению главы Института американистики Владислава Фарапонова, ключевым вопросом по американскому оружию могут стать именно сроки его поставки. Будет также разговор о гарантиях безопасности и возвращении Крыма.

Встреча Зеленского со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти будет посвящена новому пакету помощи, а также уяснению позиции Республиканской партии на фоне ожиданий, что представитель республиканцев имеет шансы выиграть президентские выборы в США в 2024 году. По мнению Александра Краева, Маккарти представит позицию республиканцев с разными взглядами, а не какой-то из их группировок.

Именно от Палаты представителей зависит выделение нового пакета помощи Украине. В комментарии "Голосу Америки" американские эксперты ранее заявили, что ожидают сложных дебатов по пакету помощи, поскольку примерно треть республиканцев — 70 конгрессменов — вообще выступают за прекращение поставок вооружений Украине.

Между тем координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что оказание помощи Киеву важно не только для украинцев, но и для всех союзников США по НАТО: "Если мы просто сидим сложа руки и позволяем путину победить, мы позволяем ему забрать Украину, где это остановится дальше? – отметил он CNN.

Долгожданная встреча Зеленского с Лулой да Силвой важна особенно после того, как в Латинской Америке в течение последних 5 лет к власти пришли ряд левых президентов, из которых только лидер Чили решительно отстаивает целостность Украины. Для других левых руководителей континента Лула является несомненным авторитетом в оценке международной ситуации. До этого времени история отношений Зеленского с Лулой де Силвой выглядела заочным обменом критикой.

Принесет ли потепление в отношениях Украины и Израиля первая встреча за время полномасштабной войны Владимира Зеленского с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, пока сказать сложно. Отношения стран за последний год существенно усложнились. В Киеве ожидали, что Израиль предоставит не только гуманитарную помощь, но и будет способствовать обороне Украины.

В Офисе президента сообщили, что во время встречи 19 сентября Зеленский и Нетаньяху обсудили защиту гражданских в Украине, сотрудничество в сфере гражданской обороны, сотрудничество в международных организациях. Президент Украины призвал Нетаньяху поддержать украинскую формулу мира.

Ранее "Телеграф" писал, что США намерены и дальше поддерживать Украину в войне против россии и призывают союзников делать то же самое.