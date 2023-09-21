Володимир Зеленський провів у США низку важливих зустрічей: що обговорював і які результати

Результат цих переговорів суттєво вплине на майбутнє країни

Президент України Володимир Зеленський у США на полях 78-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку провів низку найважливіших зустрічей для майбутнього країни. Про результати переговорів пише "Телеграф" із посиланням на низку джерел.

На тлі зернової кризи президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та віце-прем’єр-міністром Болгарії Марією Габріель. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Румунія

В результаті Україна з Румунією домовилися про розробку плану контролю над експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів. Така робота триватиме найближчих 30 днів.

"Саме територією Румунії забезпечується понад 60% транзиту українського зерна, яке проходить "Шляхами солідарності" ЄС. Наші спільні зусилля дозволять зменшити навантаження на інфраструктуру українських портів Ізмаїл та Рені, а також прискорять перевалку вантажів. Українську частину Дунаю також має бути внесено до трансєвропейської транспортну мережу TEN-T", — зазначив президент.

Бразилія

Крім того, Зеленський вперше зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, який вважається одним із лідерів Глобального Півдня. До цього часу політики нерідко заочно обмінювалися критикою дій один одного.

Зеленський назвав переговори "відвертими та конструктивними". Лідери країн домовилися про розвиток двосторонніх відносин та продовження спільної роботи над формулою миру.

Німеччина

Також Володимир Зеленський провів переговори Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Головною темою стала військова допомога Україні. Обговорили політики ще й відновлення України.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Вашингтон має намір і надалі підтримувати Україну у війні проти росії. США закликають союзників робити те саме.