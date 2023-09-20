У "зерновій суперечці" намічаються зрушення: в Україні та Польщі зробили оптимістичні заяви

У країнах налаштовані домовлятися

В Офісі президента прокоментували загострення між Україною та Польщею щодо постачання зерна, повідомивши, що відносини між двома країнами залишаються позитивними.

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, відносини між Києвом та Варшавою можна назвати "абсолютно прагматичними та позитивними".

За його словами, немає нічого дивного, що Польща бажає захистити свої економічні інтереси, а Україна шукає можливості зберегти свій економічний потенціал на тлі російських атак.

"Я не бачу жодного варіанту, що Польща не підтримуватиме Україну до кінця війни. Сядемо за стіл переговорів, домовлятимемося, але домовимося", — сказав він.

Подоляк додав, що питання торгівлі це завжди про конкуренцію, а на чутки про погіршення відносин між Києвом та Варшавою можна дивитися лише як на "рожеву мрію росіян".

Водночас позитивні сигнали надходять і з Варшави. Так, міністр сільського господарства Роберт Телус у коментарі PAP заявив, що Польща готова сісти за стіл переговорів. Зокрема, він звернув увагу на слова заступника міністра економіки України Тараса Качки про те, що Київ налаштований на те, щоб досягти угоди з Варшавою і зазначив, що "Польща відкрита для пошуків рішення".

"Ми хочемо допомогти Україні з транзитом (зерна, — ред), але він має бути транзитом, а не ударом по польських фермерах", — сказав Телус і додав, що слова Качки його заспокоїли.

Польський міністр додав, що заборона має бути гнучкою та залежною від потреб конкретних країн і це має бути вирішено на рівні ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 вересня Рада міністрів Польщі ухвалила рішення продовжити заборону імпорту українського зерна до країни. Своєю чергою, Денис Шмигаль тоді повідомив, що Україна у зв’язку з таким рішенням буде змушена звертатися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.