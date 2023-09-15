Єврокомісія дозволила ввезення зернових з України, але його одразу почали перекривати країни-сусідки: що відомо

Із західних сусідів України рішення не ухвалила лише Румунія

У п’ятницю, 15 вересня, Європейська комісія вирішила скасувати заборону ввезення українського зерна на території Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії. Втім, Варшава, Братислава та Будапешт вже повідомили про те, що мають намір запровадити односторонню заборону.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, там проаналізували стан ринку в п’яти країнах і дійшли висновку, що надлишок, який спричинив наплив українського зерна, зник і обмеження можна зняти.

При цьому Україна погодилася протягом 30 днів вжити відповідних заходів, щоб уникнути повторного обвалу цін на зерно.

Водночас як інформує Niezalezna, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжить заборону на національному рівні, навіть якщо цей крок не схвалить Єврокомісія. За словами польського прем’єра, уряд країни прийме рішення на користь фермерів і не слухатиме керівництво ЄС.

Заборона на ввезення збіжжя з України почне діяти з 16 вересня. Заборона діятиме безстроково.

Згодом про аналогічне рішення оголосив і міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, який оголосив про закриття кордонів для 24 продуктів з України, включаючи зерно, м’ясо, овочі, цукор та вино. За його словами, це має захистити інтереси угорських фермерів.

Після цього про своє рішення оголосила і Словаччина, яка має намір запровадити заборону до кінця року.

"Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів", — йдеться у заяві уряду.

Варто зазначити, що заяви Польщі вже викликали реакцію українського уряду, який пообіцяв звернутися до Світової організації торгівлі для проведення арбітражу.

Румунія, своєю чергою, хоч і висловила розчарування з приводу рішення Єврокомісії, але поки не стала оголошувати про остаточне рішення.

"Залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення щодо відповідних заходів для захисту румунських фермерів", — додали в Бухаресті.

Нагадаємо, напередодні влада Болгарії повідомила, що не почне вводити односторонню заборону на експорт зерна з України. При цьому в країні це викликало невдоволення серед фермерів, а також сильну критику опозиції.