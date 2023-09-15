Еврокомиссия разрешила ввоз зерновых из Украины, но его сразу же стали перекрывать страны-соседки: что известно

Из западных соседей Украины решение не приняла лишь Румыния.

В пятницу, 15 сентября, Европейская комиссия решила отменить запрет на ввоз украинского зерна на территории Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии. Впрочем, Варшава, Братислава и Будапешт уже сообщили о том, что намерены ввести односторонний запрет.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, там проанализировали состояние рынка в пяти странах и пришли к выводу, что избыток, который вызвал наплыв украинского зерна, исчез и ограничение можно снять.

При этом, Украина согласилась в течение 30 дней принять соответствующие меры, чтобы избежать повторного обвала цен на зерно.

Вместе с тем, как информирует Niezalezna, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продлит запрет на национальном уровне даже если этот шаг не одобрит Еврокомиссия. По словам польского премьера, правительство страны поступит в интересах фермеров и не будет слушать руководство ЕС.

Запрет на ввоз зерна из Украины начнет действовать с 16 сентября. Запрет будет действовать бессрочно.

Позже об аналогичном решении объявил и министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, который объявил о закрытии границ для 24 продуктов из Украины, включая зерно, мясо, овощи, сахар и вино. По его словам, это призвано защитить интересы венгерских фермеров.

После этого о своем решении объявила и Словакия, которая намерена ввести запрет до конца года.

"Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров", — говорится в заявлении правительства.

Стоит отметить, что заявления Польши уже вызвали реакцию у украинского правительства, которое пообещало обратиться к Всемирной торговой организации для проведения арбитража.

Румыния в свою очередь хоть и выразила сожаление по поводу решения Еврокомиссии, но пока не стала объявлять об окончательном решении.

"В зависимости от плана действий, представленного украинской стороной, правительство Румынии примет решение о соответствующих мерах для защиты румынских фермеров", – добавили в Бухаресте.

Напомним, накануне власти Болгарии сообщили, что не станут вводить односторонний запрет на экспорт зерна из Украины. При этом в самой стране это вызвало недовольство среди фермеров, а также сильную критику оппозиции.