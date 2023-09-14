"Чистой воды измена": Болгария сделала шаг навстречу Украине, но этот жест не оценили

Болгарская оппозиция высказала свою четкую позицию

Парламент Болгарии поддержал решение отменить запрет на импорт украинской сельхозпродукции, которое обсуждалось накануне. Теперь ожидается решение Брюсселя.

Дебаты по этой теме длились в течение двух часов. В итоге было принято окончательное решение. Об этом сообщает BNT.News.

На заседании в парламенте Болгарии выступил министр сельского хозяйства Кирилл Ватев. Он отметил, что была проведена оценка рисков такого решения и признал, что отмена на запрет импорта украинской продукции никак не навредит экономике страны.

Также Ватев добавил, что поскольку украинская продукция не соответствует стандартам ЕС, контроль за импортом будет усилен. Решение пока еще не вступило в силу, потому как запрет принимался на уровне Европейского союза, потому сейчас ожидается ответ от Брюсселя.

В то же время болгарская оппозиция уже выступила с резким заявлением, назвав отмену запрета — "национальной изменой".

"Это чистой воды национальная измена не потому, что мы не за свободный рынок, а потому, что мы не можем поставить наших производителей зерна в ситуацию, когда они будут неконкурентоспособными", — сказал Деян Николов из партии "Возрождение".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша продлила запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. В то же время в Украине заявили, что в связи с этим страна будет вынуждена обращаться арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) насчет компенсации ущерба.