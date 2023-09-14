"Чистої води зрада": Болгарія зробила крок назустріч Україні, але цей жест не оцінили

Болгарська опозиція висловила свою чітку позицію

Парламент Болгарії підтримав рішення скасувати заборону на імпорт української сільгосппродукції, яка обговорювалася напередодні. Наразі очікується рішення Брюсселя.

Дебати з цієї теми тривали протягом двох годин. У результаті було ухвалено остаточне рішення. Про це повідомляє BNT.News.

На засіданні у парламенті Болгарії виступив міністр сільського господарства Кирило Ватєв. Він зазначив, що було проведено оцінку ризиків такого рішення і визнав, що скасування на заборону імпорту української продукції ніяк не зашкодить економіці країни.

Також Ватєв додав, що, оскільки українська продукція не відповідає стандартам ЄС, контроль за імпортом буде посилено. Рішення поки що не набуло чинності, тому що заборона ухвалювалася на рівні Європейського союзу, тому зараз очікується відповідь від Брюсселя.

Водночас болгарська опозиція вже виступила з різкою заявою, назвавши скасування заборони — "національною зрадою".

"Це чистої води національна зрада не тому, що ми не за вільний ринок, а тому, що ми не можемо поставити наших виробників зерна у ситуацію, коли вони будуть неконкурентоспроможними", — сказав Деян Ніколов із партії "Відродження".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща продовжила заборону на ввезення української сільгосппродукції. Водночас в Україні заявили, що у зв’язку з цим країна буде змушена звертатися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.