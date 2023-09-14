росія може нарватися: Болгарія звернулася до НАТО з проханням через провокацію рф

Член НАТО обговорює варіанти відповіді на дії росії в Чорному морі

Болгарія готує відповідь на провокації росії у Чорному морі. Країна-агресор запровадила часткову блокаду на болгарську чорноморську виняткову економічну зону.

Як повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, росіяни закрили для судноплавства частину болгарської економічної зони, пише "Європейська правда". Заборона на прохід кораблів там діє до кінця вересня, а пов’язана вона з військовими навчаннями.

За словами болгарського міністра, такі дії не повинні залишатися без відповіді.

"Болгарія обговорює відповідь на ці провокації — як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО", — зазначив він.

При цьому Тагарев висловив думку, що росія не атакуватиме кораблі, які випливають з українських портів через болгарські води. Він наголосив, що загрози торговим суднам у територіальному морі країни-НАТО наразі немає.

"Ці води знаходяться під суверенітетом кожної прибережної держави і є частиною державної території. Напад у територіальному морі може розглядатися як напад на Республіку Болгарія та НАТО загалом", — сказав міністр.

Також Тагарьов розповів про плани Болгарії до 2025 року збудувати військову базу для розміщення бойової групи НАТО. Вартість будівництва становитиме 55 мільйонів доларів.

Міністр зазначив, що військові НАТО виконуватимуть оборонні функції у разі військової загрози. Очікується, що на базі можуть перебувати до 1500 солдатів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Болгарія не підтримає заборону імпорту низки сільгосптоварів з України після 15 вересня.