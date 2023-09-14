россия может нарваться: Болгария обратилась к НАТО с просьбой из-за провокации рф

Член НАТО обсуждает варианты ответа на действия рф в Черном море

Болгария готовит ответ на провокации россии в Черном море. Страна-агрессор ввела частичную блокаду на болгарскую черноморскую исключительную экономическую зону.

Как сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, россияне закрыли для судоходства часть болгарской экономической зоны, пишет "Европейская правда". Запрет на проход кораблей там действует до конца сентября, а связан он с военными учениями.

По словам болгарского министра, такие действия не должны оставаться без ответа.

"Болгария обсуждает ответ на эти провокации − как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО", — отметил он.

При этом Тагарев выразил мнение, что россия не будет атаковать корабли, которые следуют из украинских портов через болгарские воды. Он подчеркнул, что угрозы торговым суднам в территориальном море страны-НАТО на данный момент нет.

"Эти воды находятся под суверенитетом каждого прибрежного государства и являются частью государственной территории. Нападение в территориальном море может рассматриваться как нападение на Республику Болгария и НАТО в целом", − сказал министр.

Также Тагарев рассказал о планах Болгарии до 2025 года построить военную базу для размещения боевой группы НАТО. Стоимость строительства составит 55 миллионов долларов.

Министр отметил, что военные НАТО будут выполнять оборонительные функции в случае военной угрозы. Ожидается, что на базе могут находиться до 1500 солдат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Болгария не поддержит запрет на импорт ряда сельхозтоваров из Украины после 15 сентября.