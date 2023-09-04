На дно, за "Москвой": в Черном море уничтожили катер с оккупантами

Такого типа плавсредства россияне используют не очень часто

Украинские военные уничтожили катер российских захватчиков на юге страны. Враг попытался высадиться в северо-западной части Черного моря, но защитники не дали ему этого сделать.

Об этом руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказал в эфире телемарафона. По ее словам, речь идет об обычном гражданском катере.

"Наша группировка, в состав которой входит группировка Военно-морских сил, отработала по этому катеру. Было продемонстрировано обществу, как это работает. Такого типа плавсредства россияне используют не очень часто, но такой попал в наше поле зрения и был отправлен за "Москвой" — курсом российского военного корабля. Хотя катер сам по себе гражданский", — сказала она.

По словам Гуменюк, оккупанты отбирают у гражданских такие плавсредства для собственного использования и проведения ротации. В то же время украинские воины отслеживают их и уничтожают.

"Поскольку левобережье в нашей зоне ответственности для них — самое горячее направление, и особенности его географии в том, что там много островов и проливов. Ротацию личного состава они осуществляют с помощью таких лодок. Мы стараемся их тщательно отслеживать и каждый раз отправлять на дно", — сказала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что замминистра обороны Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ на фронте и назвала, сколько территории военным удалось уже освободить на Бахмутском направлении.