На дно, за "Москвою": у Чорному морі знищили катер із окупантами

Такого типу плавзасоби росіяни використовують не дуже часто

Українські військові знищили катер російських загарбників на півдні країни. Ворог спробував висадитись у північно-західній частині Чорного моря, але захисники не дали йому цього зробити.

Про це керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповів в ефірі телемарафону. За її словами, йдеться про звичайний цивільний катер.

"Наше угруповання, до складу якого входить угруповання Військово-морських сил, відпрацювало по цьому катеру. Було продемонстровано суспільству, як це працює. Такого типу плавзасоби росіяни використовують не дуже часто, але такий потрапив у наше поле зору і був відправлений за "Москвою" — курсом російського військового корабля. Хоча катер сам собою цивільний", — сказала вона.

За словами Гуменюк, окупанти відбирають у цивільних такі плавзасоби для власного використання та проведення ротації. Водночас українські воїни відстежують їх та знищують.

"Оскільки лівобережжя в нашій зоні відповідальності для них — найгарячіший напрямок, і особливості його географії в тому, що там багато островів і проток. Ротацію особового складу вони здійснюють за допомогою таких човнів. Ми намагаємося їх ретельно відстежувати та щоразу відправляти на дно" — сказала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ на фронті та назвала, скільки території військовим вдалося вже звільнити на Бахмутському напрямку.