В "зерновом споре" намечаются подвижки: в Украине и Польше сделали оптимистические заявления

В странах настроены договариваться

В Офисе президента прокомментировали обострение между Украиной и Польшей относительно поставок зерна, сообщив, что отношения между двумя странами остаются положительными.

Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отношения между Киевом и Варшавой можно назвать "абсолютно прагматичными и позитивными".

По его словам, нет ничего странного в том, что Польша желает защитить свои экономические интересы, а Украина ищет возможности сохранить свой экономический потенциал на фоне российских атак.

"Я не вижу ни одного варианта, что Польша не будет поддерживать Украину до конца войны. Сядем за стол переговоров, будем договариваться, но договоримся", — сказал он.

Подоляк добавил, что вопросы торговли это всегда о конкуренции, а на слухи об ухудшении отношений между Киевом и Варшавой можно смотреть лишь как на "розовую мечту россиян".

Вместе с тем, позитивные сигналы поступают и из Варшавы. Так министр сельского хозяйства Роберт Телус в комментарии PAP заявил, что Польша готова сесть за стол переговоров. В частности он обратил внимание на слова заместителя министра экономики Украины Тараса Качки о том, что Киев настроен на то, чтобы достичь соглашения с Варшавой и отметил, что "Польша открыта для поисков решения".

"Мы хотим помочь Украине с транзитом (зерна, — ред), но он должен быть транзитом, а не ударом по польским фермерам", — сказал Телус и добавил, что слова Качки его успокоили.

Польский министр добавил, что запрет должен быть гибким и зависящим от потребностей конкретных стран и это должно быть решено на уровне ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 сентября Совет министров Польши принял решение продлить запрет импорта украинского зерна в страну. В свою очередь Денис Шмыгаль тогда сообщил, что Украина в связи с таким решением будет вынуждена обращаться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) насчет компенсации ущерба.